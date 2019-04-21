Режиссёр "Двойного форсажа" перенёс инсульт

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Режиссёр "Двойного форсажа" перенёс инсульт

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Джон Синглтон. Фото: ©Shutterstock

Он самый молодой в истории кино номинант на "Оскар" в категории "Лучшая режиссура".

Американский режиссёр, актёр и сценарист Джон Синглтон перенёс инсульт. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, сообщает Variety.

Семья кинематографиста подтвердила его госпитализацию. При этом родственники Синглтона попросили фанатов соблюдать его право на частную жизнь и поблагодарили за поддержку и молитвы.

Джон Синглтон — самый молодой в истории кино номинант на "Оскар" в категории "Лучшая режиссура" — за фильм 1991 года "Ребята по соседству". Также среди известных его работ — фильм "Двойной форсаж", сериал "Американская история преступлений" и клип Майкла Джексона Remember the Time.

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