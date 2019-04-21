Канадец сорвал джекпот в десять миллионов долларов

Житель канадской провинции Онтарио выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн). Об этом сообщили представители компании OLG, проводящей розыгрыш.

— Выпавшие номера — 11, 15, 32, 34, 44 и 47. Бонус-число — 3, — уточнила компания-организатор.

Кроме того, один "утешительный" приз в размере одного миллиона канадских долларов (около $750 тысяч) выиграл ещё один житель провинции Онтарио. На данный момент ни один из обладателей счастливых билетов за деньгами не явился.

Ранее Лайф писал, что джекпот лотереи "6 из 49" в размере пяти миллионов канадских долларов ($3,8 миллиона) сорвали два жителя Канады.