Самолёт в воздухе столкнулся с массой льда

Воздушное судно после этого смогло совершить посадку в аэропорту Рафика Харири в столице Ливана.

Самолёт Airbus A320 кувейтских авиалиний при посадке в Бейруте получил серьёзные повреждения.

Как сообщает авиакомпания, пассажирский лайнер столкнулся "с массой льда" на высоте около 2,4 километра. В фюзеляже образовались вмятина и небольшая пробоина. Воздушное судно всё же благополучно приземлилось в аэропорту Рафика Харири в столице Ливана.

— Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Рафика Харири, технические службы ремонтируют его, — сообщила компания на официальной странице в "Твиттере".

Известно, что пассажиров авиалайнера разместили в гостинице ливанской столицы.

Ранее Лайф сообщал, что летевший из Петербурга в Дубай лайнер экстренно сел в Иране.