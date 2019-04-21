В Минэнерго РФ прокомментировали качество нефти в трубопроводе "Дружба"

В ведомстве заверили, что проблема никак не связана с взаимоотношениями России и Белоруссии.

Ухудшение качества нефти из России в трубопроводе "Дружба" связано исключительно с техническими неполадками, сообщили в Минэнерго России.

— Минэнерго России отмечает, что проблема носит технический характер и не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнёрами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере на средне- и долгосрочную перспективы, — приводит официальное заявление Минэнерго РИА "Новости".

Днём ранее в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества российской нефти. Оказалось, что источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти находится на участке Самара-Унеча нефтепровода "Дружба".

А десять дней назад вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что специалистам, возможно, придётся перекрыть нефтепровод "Дружба" на время ремонта. По нему нефть из России идёт в Европу. Политологи посчитали, что это может быть ответной мерой на запрет в России белорусской сельхозпродукции.