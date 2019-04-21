Гадалка обманула студентку почти на миллион, пообещав исполнить два её желания

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Гадалка обманула студентку почти на миллион, пообещав исполнить два её желания

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Ради мечты девушка отдала аферистке 700 долларов, 3800 евро, 105 тысяч рублей, 200 шекелей, а также украшения из золота с бриллиантами.

В Москве гадалка пообещала исполнить два желания 18-летней студентки и забрала "скромное вознаграждение" — её украшения и сбережения почти на миллион рублей. Как пишет Mash, также "золотая рыбка" пообещала снять с неё порчу.

Судьбоносная встреча студентки и гадалки произошла на остановке возле Сокольников. После общения с незнакомкой девушка вернулась домой, взяла 700 долларов, 3800 евро, 105 тысяч рублей, 200 шекелей и 13 украшений из золота с бриллиантами, после чего отнесла их аферистке на Бутырский рынок. "Золотая рыбка" забрала всё добро и, пообещав вернуться, исчезла навсегда.

Поняв, что произошло, студентка обратилась в Савёловское ОМВД. Сейчас правоохранители ищут злоумышленницу.

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