Ещё одну самодельную бомбу нашли на Шри-Ланке

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Ещё одну самодельную бомбу нашли на Шри-Ланке

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Правоохранителям сообщили о подозрительном предмете на дороге недалеко от аэропорта.

На Шри-Ланке, где ранее произошла серия терактов, мог случиться ещё один взрыв, сообщает News 1st. По данным телеканала, рядом с международным аэропортом Бандаранаике нашли самодельное взрывное устройство.

Сотрудникам военно-воздушных сил страны сообщили о подозрительном предмете на дороге недалеко от авиаузла. Военные обезвредили бомбу контролируемым взрывом.

Из-за инцидента при входе в аэропорт начали проверять каждую сумку. В результате возникли длинные очереди.

Как ранее писал Лайф, в христианское Вербное Воскресенье Шри-Ланку потрясло сразу несколько террористических атак. Сообщается, что в общей сложности было восемь взрывов. Известно, что три из них прогремели в храмах, ещё три — в гостиницах, один — в жилом комплексе.

Погибло 215 человек. Среди них были в том числе граждане Китая, Нидерландов, США, Великобритании, Марокко, Индии, Португалии. В российском МИД сказали, что граждане РФ не пострадали.

Правоохранители не исключают, что взрывы устроили террористы-смертники. По данным властей, организаторы атак установлены. Задержано уже 13 человек, подозреваемых в причастности к терактам.

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