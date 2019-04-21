Ещё одну самодельную бомбу нашли на Шри-Ланке

Правоохранителям сообщили о подозрительном предмете на дороге недалеко от аэропорта.

CMN BREAKING (12.00AM | Local Time)#SriLanka #EasterSundayAttacksLK

Long queues at the Bandaranaike International Airport (BIA)

Passengers are facing heavy difficulties under prevailing circumstances.

Video Source : Passengers at BIA pic.twitter.com/D2r6nk3hGv — CMN (@CMNNow) 21 апреля 2019 г.

На Шри-Ланке, где ранее произошла серия терактов, мог случиться ещё один взрыв, сообщает News 1st. По данным телеканала, рядом с международным аэропортом Бандаранаике нашли самодельное взрывное устройство.

Сотрудникам военно-воздушных сил страны сообщили о подозрительном предмете на дороге недалеко от авиаузла. Военные обезвредили бомбу контролируемым взрывом.

Из-за инцидента при входе в аэропорт начали проверять каждую сумку. В результате возникли длинные очереди.

Как ранее писал Лайф, в христианское Вербное Воскресенье Шри-Ланку потрясло сразу несколько террористических атак. Сообщается, что в общей сложности было восемь взрывов. Известно, что три из них прогремели в храмах, ещё три — в гостиницах, один — в жилом комплексе.

Погибло 215 человек. Среди них были в том числе граждане Китая, Нидерландов, США, Великобритании, Марокко, Индии, Португалии. В российском МИД сказали, что граждане РФ не пострадали.

Правоохранители не исключают, что взрывы устроили террористы-смертники. По данным властей, организаторы атак установлены. Задержано уже 13 человек, подозреваемых в причастности к терактам.