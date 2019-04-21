Президент Северной Македонии выразил пожелания будущему преемнику

Он выразил надежду, что в ближайшее время будет исполнено всё что было обещано гражданам страны.

Президент Северной Македонии Гёрге Иванов пожелал своему преемнику "более спокойного правления". Такое заявление глава государства сделал сегодня после голосования на одном из избирательных участков, отвечая на вопрос, что бы он пожелал победившему кандидату.

— Ожидаю более спокойного мандата, чтобы не было столько кризисов, так как в минувшее время мы вынуждены были преодолевать множество политических кризисов и вызовов как внутри государства, так и в регионе. Ожидаю, что в ближайшее время всё, что было обещано нашим гражданам, исполнится и мы осуществим наши стратегические цели, — сказал Иванов.

Мандат Иванова заканчивается 12 мая. Первый тур выборов в Северной Македонии официально завершился сегодня, проведение второго ожидается 5 мая. В бюллетенях значились кандидат от правящего "Социал-демократического союза Македонии" Стево Пендаровски, Гордана Силяновска-Давкова от оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация — Демпартия македонского национального единства" и Блерим Река, поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса".