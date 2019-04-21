Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах терактов на Шри-Ланке

По последним данным, взрывы в храмах и отелях островного государства унесли более двух сотен жизней.

Париж почтит память погибших в результате терактов на Шри-Ланке: Эйфелева башня ровно в полночь по местному времени погасит свои огни. Об этом сообщили в Twitter ответственные за работу достопримечательности.

Напомним, серия взрывов произошла на территории островного государства. Пишут, что их было восемь, в том числе три — в храмах, три — в отелях, ещё один — в жилом комплексе.

Погибли, по последним данным, 215 человек. Это были граждане Китая, Индии, Бангладеш, США, Великобритании, Нидерландов, Португалии. Россияне, как сообщили в МИД РФ, не пострадали.

Власти Шри-Ланки не исключили, что атаки совершили террористы-смертники. Уже задержаны 13 подозреваемых в причастности к серии взрывов. Правительство страны также заверило, что правоохранители уже вычислили организаторов терактов.