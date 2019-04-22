В Белом доме не намерены публиковать ответ на доклад Мюллера

Официальный ответ Белого дома на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего "вмешательство" РФ в выборы президента США, не будет опубликован в ближайшее время. Об этом заявил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани в эфире телеканала Fox News.

По его словам, 45-страничный документ, презентация которого уже должна была состояться, составлен, однако его публикация откладывается, поскольку в ней нет необходимости, но документ "может понадобиться" позже.

Он отмечает, что развитие событий во многом будет зависеть от того, какие слушания захотят провести в Конгрессе США представители демократической партии.

Ранее Лайф рассказывал, что в США был опубликован доклад спецпрокурора Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. Документ стал бестселлером на Amazon.