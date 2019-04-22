Экс-президента банка "Югра" отправили под домашний арест

Читайте также

Экс-президента банка "Югра" отправили под домашний арест

47

Экс-президент банка "Югра" Алексей Нефёдов. Фото: © РИА "Новости"/Максим Блинов

Такую же меру пресечения избрали и для бывшего председателя правления. Их подозревают в причастности к хищению 7,5 миллиарда рублей.

Бывшего президента лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Нефёдова и экс-главу правления кредитной организации Дмитрия Шиляева отправили под домашний арест по решению Басманного суда. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что оба они проходят по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей.

Ранее, как писал Лайф, такую же меру пресечения избрали ещё для одного фигуранта дела — бывшего главного акционера "Югры" Алексея Хотина.

Напомним, в июле 2017 года у банка отозвали лицензию. Спустя два месяца "Югру" признали банкротом. К тому времени "дыра", которую выявили в капитале организации, достигла 143 миллиардов рублей.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×