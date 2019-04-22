Экс-президента банка "Югра" отправили под домашний арест

Бывшего президента лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Нефёдова и экс-главу правления кредитной организации Дмитрия Шиляева отправили под домашний арест по решению Басманного суда. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что оба они проходят по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей.
Ранее, как писал Лайф, такую же меру пресечения избрали ещё для одного фигуранта дела — бывшего главного акционера "Югры" Алексея Хотина.
Напомним, в июле 2017 года у банка отозвали лицензию. Спустя два месяца "Югру" признали банкротом. К тому времени "дыра", которую выявили в капитале организации, достигла 143 миллиардов рублей.
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