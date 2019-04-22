Черышев получил травму в матче на чемпионате Испании

Спортсмен вышел в стартовом составе, однако закончить игру не смог. Матч закончился победой его команды.

Это крест. 100 процентов. Денису здоровья. Он большой молодец и справится🙏😢 pic.twitter.com/V4lfwUYdUu — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 21 апреля 2019 г.

В гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу выступающий за "Валенсию" в матче против "Бетиса" россиянин Денис Черышев получил травму и не смог закончить игру.

Футболист травмировался на ровном месте. На 33-й минуте он отобрал мяч у соперника на чужой половине поля и при попытке обогнать его неудачно наступил на ногу.

После этого Черышев оказался уже за пределами поля и обратился за помощью к врачам. На поле он так и не вернулся, вместо него матч доигрывал Родриго.

Это повреждение российского форварда стало вторым в сезоне. С середины октября до начала декабря он пропустил 43 дня из-за мышечной травмы.

Что касается матча, он закончился победой "Валенсии" — 2:1. Команда довела победную серию в различных турнирах до четырёх матчей.