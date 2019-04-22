Черышев получил травму в матче на чемпионате Испании

Это крест. 100 процентов. Денису здоровья. Он большой молодец и справится🙏😢 pic.twitter.com/V4lfwUYdUu— Дмитрий Егоров (@edim_sport) 21 апреля 2019 г.
В гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу выступающий за "Валенсию" в матче против "Бетиса" россиянин Денис Черышев получил травму и не смог закончить игру.
Футболист травмировался на ровном месте. На 33-й минуте он отобрал мяч у соперника на чужой половине поля и при попытке обогнать его неудачно наступил на ногу.
После этого Черышев оказался уже за пределами поля и обратился за помощью к врачам. На поле он так и не вернулся, вместо него матч доигрывал Родриго.
Это повреждение российского форварда стало вторым в сезоне. С середины октября до начала декабря он пропустил 43 дня из-за мышечной травмы.
Что касается матча, он закончился победой "Валенсии" — 2:1. Команда довела победную серию в различных турнирах до четырёх матчей.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени