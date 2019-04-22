Саакашвили попросил СБУ снять запрет на въезд на Украину

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Саакашвили попросил СБУ снять запрет на въезд на Украину

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Михаил Саакашвили. Фото: © РИА "Новости".

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире канала "Наш" после оглашения данных экзитпола украинских президентских выборов заявил, что уже подал ходатайство о снятии запрета на его въезд на Украину.

У меня есть билет, однако я уже обратился через юриста к главе СБУ... снять запрет, незаконно введённый (президентом Украины Петром. — Прим. Лайфа) Порошенко против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя, — отметил он.

Он добавил, что очень "хочет быть в Киеве" как "обычный гражданин Украины".

Напомним, в начале апреля Саакашвили потребовал у Порошенко вернуть ему украинский паспорт.

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