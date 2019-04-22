Неизвестные убили гражданку Британии и похитили троих с вечеринки в Нигерии

В Нигерии в результате вооружённого нападения погибла гражданка Великобритании, сотрудница Корпуса милосердия. Об этом сообщает газета Daily Trust.

Как рассказал журналистам представитель полиции Йакубу Сабо, убитую звали Фей Муни. Она вместе с другими людьми приехала из нигерийского Лагоса "в туристических целях" на виллу в Кахуру. В районе 23:40 (01:40 мск) по местному времени, в разгар вечеринки, на праздник ворвались неизвестные с оружием.

В результате стрельбы два человека были убиты на месте, ещё троих нападавшие похитили. В Посольстве Великобритании в Нигерии заявили, что "в курсе трагического инцидента".

— Ближайшие родственники были уведомлены. Британская верховная комиссия выражает наши самые глубокие соболезнования семьям и друзьям в это трудное время, — говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".