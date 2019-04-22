Два человека погибли при крушении самолёта в аэропорту в Техасе

В аэропорту города Кингсленд, штат Техас, при заходе на посадку разбился легкомоторный самолёт. Об этом сообщает телеканал CBS Austin .
По информации журналистов, прибывшие на место сотрудники общественной безопасности штата Техас подтвердили гибель обоих находившихся на борту. По факту произошедшего Управление гражданской авиации США (FAA) проведёт собственное расследование.
Ранее Лайф рассказывал, что легкомоторный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Караганды.
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