Бандиты напали на семью в Венесуэле при праздновании Пасхи, погибло 9 человек

Преступники подожгли дом своих жертв. Оставшиеся в живых сейчас дают показания в полиции.

Бандиты атаковали семью в венесуэльском штате Арагуа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию. Сообщается, что погибло девять человек, ещё двое ранены.

По данным властей, во время нападения жертвы праздновали Пасху. Преступники подожгли их дом, чтобы скрыть следы преступления. Пять человек остались живы, с ними работают правоохранители.

Как ранее писал Лайф, на Шри-Ланке католическую Пасху омрачила целая серия терактов, погибло 215 человек. Власти не исключают, что преступления совершили смертники. Задержаны 13 человек, которых подозревают в причастности к атакам.