Депутат Рады ранее выразила надежду, что новые политические силы страны скажут "последнее прощай" Петру Порошенко.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, кто, по её мнению, виноват в ухудшении отношений Киева и Москвы.

— Плохо, что у нас разгорелись проблемы с Россией, теперь нам нужно потратить время на то, чтобы эти проблемы урегулировать... Безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать, — заявила она в эфире NewsOne.

Савченко выразила мнение, что для любой страны "правильно", с точки зрения национальных интересов, пытаться влиять на своих соседей, но для этого не обязательны военные конфликты.

Бывшая лётчица также уверена, что обновлённый парламент скажет "последнее прощай" действующему президенту Украины Петру Порошенко.

Как писал Лайф, во втором туре выборов в Незалежной лидирует Владимир Зеленский, он набрал более 70% голосов избирателей, Порошенко — 25%.