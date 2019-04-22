В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди регионов РФ

Российская столица заняла первое место среди регионов страны по низкому уровню безработицы. Об этом РИА "Новости" рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.
— Москва — регион со стабильной ситуацией на рынке труда, безработица — на минимальном уровне. Уровень безработицы, рассчитанный в соответствии с методологией МОТ, составляет 1,2%. Это самый низкий показатель среди всех регионов России, — сказала она.
По её словам, в настоящий момент в службе занятости на учёте состоит 30,5 тысячи безработных, соответственно, регистрируемый уровень безработицы составляет 0,42%. По этому показателю Москва регулярно входит в тройку лидеров.
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