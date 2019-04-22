В центре Киева избили полицейского и угнали служебный автомобиль

В результате нападения у девушки диагностированы сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

Сотрудница киевской полиции оказалась в реанимации после нападения молодых людей на майдане Незалежности, которые хотели угнать её служебный автомобиль. Об этом сообщает портал "Эспресо".

Как рассказали журналистам очевидцы произошедшего, патруль прибыл на вызов, в экипаже были двое — мужчина и женщина. Когда сотрудник отошёл в сторону, чтобы поговорить по телефону, к машине подбежали неизвестные, выбросили девушку из-за руля патрульного "приуса" и уехали на нём, протаранив стоявший рядом автомобиль.

В то же время офицер полиции Евгений Зборовский сообщил в "Фейсбуке", что нападавший был только один. По его словам, это был "неадекватный мужчина 1998 года рождения".

В результате нападения при ударе о землю девушка-полицейский получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, она была госпитализирована в реанимацию. В городе начался план "Сирена", спустя некоторое время в ходе погони автомобиль был заблокирован. Судя по видеозаписи с места, полицейские задержали только одного "хлопца".