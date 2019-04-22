Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке возросло до 262

Ещё более 400 человек ранены в серии взрывов, прогремевших в храмах, отелях и других местах.

В результате терактов на Шри-Ланке погибло уже 262 человека. Таковы последние данные, которые передаёт портал News 1st.

По его данным, ещё 452 человека пострадали. Ранее Лайф писал о 215 убитых.

Напомним, на территории островного государства произошло несколько взрывов. Сообщается, что всего их было восемь. Три из них — в храмах, три — в пятизвёздочных отелях, один — рядом с зоопарком в столице страны, ещё один — в жилом комплексе.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападения. Власти заявили, что задержали 13 человек, которых подозревают в причастности к атакам, и установили организаторов.