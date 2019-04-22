Заблудившийся на Камчатке белый медведь вылетел на Чукотку на вертолёте

Истощённый хищник приплыл к деревне на севере полуострова на дрейфовавшей льдине.

Заблудившегося белого медведя отправили из камчатского села Тиличики на Чукотку на борту вертолёта Ми-8 МЧС России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра специальных программ и по делам казачества края Сергея Хабарова.

Зверя везут в специально оборудованной клетке. Спасатели отметили, что на полуострове это первая подобная операция.

О потерявшемся полярном хищнике стало известно несколько дней назад. Сообщалось, что он бродил вблизи жилых районов. По мнению учёных, он оказался на отколовшейся льдине в Беринговом море и вскоре его вынесло к берегам.

Медведь оказался неагрессивным. Его усыпили, чтобы спокойно перевезти на Чукотку, а затем отпустить на свободу. Местные жители прозвали зверя "камчатским Умкой".