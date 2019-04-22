Семья из шести человек погибла при пожаре в частном доме в Казани — видео

К моменту прибытия пожарных расчётов на место пламенем уже было объято всё здание.

Семья из шести человек, среди которых трое детей, погибла при пожаре в частном доме в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Как стало известно Лайфу, в 23:33 по местному времени (совпадает с мск) на пульт дежурного поступило сообщение о том, что по адресу Пестеля, 107а горит одноэтажный дом. К моменту прибытия пожарных расчётов на место огнём было объято всё здание.

Сперва было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения, отца семьи, а после локализации пожара, в 00:22, — тела его девятимесячной дочери и двух сыновей 9 и 11 лет, а также их матери 1983 года рождения и бабушки 1955 года рождения.

К ликвидации пожара были привлечены 46 человек и 13 единиц техники, в настоящий момент на месте работает следственная группа, которая установит причину возгорания.