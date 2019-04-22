Жительница Кемеровской области поела суши в кафе и впала в кому

В Белове Кемеровской области женщина впала в кому после того, как поела суши и роллы в одном из городских кафе. Об этом сообщает местный портал "Ваш город".

Сразу после того, как женщина угостилась восточной едой, ей стало плохо. Она сама вызвала скорую. Её доставили в узловую больницу на станции Белово, откуда было решено перевести пациентку в Кемерово.

Во время транспортировки состояние женщины ухудшилось, она впала в кому. Сейчас за её жизнь борются медики.

По данным портала, в ближайшее время кафе, где женщина поела японских деликатесов, ожидает проверка.