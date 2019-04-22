Россия проведёт наблюдательные полёты над США и Польшей

В период с 22 по 27 апреля российские военные проведут наблюдательный полёт над территорией США в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Полёт будет выполнен с аэродрома Роузкранс на самолёте Ту-214ОН, его продолжительность составит до 4800 километров. Он пролетит по согласованному маршруту, а на борту помимо российских будут присутствовать американские специалисты, которые проконтролируют порядок применения аппаратуры.

Примечательно, что данный самолёт долгое время не допускался американцами для полётов над своей территорией из-за опасения, что на его борту могут находиться "несертифицированные" системы слежения, однако в 2018 году после прохождения международной комиссии он был допущен.

Помимо полётов над США в период с 23 по 27 апреля Россия также проведёт полёт над территорией Польши на самолёте Ан-30Б с максимальной дальностью до 1400 километров.

Также сообщается, что в период с 22 по 26 апреля французская миссия выполнит наблюдательный полёт над Российской Федерацией на самолёте С-130 с аэродрома Кубинка.