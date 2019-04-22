В Сирии по карте боевиков нашли схрон с танком и боеприпасами

У боевой машины оказалась рабочая артиллерийская часть и укомплектованный боезапас.

Российская военная полиция обнаружила в сирийском городе Думе карту с пометками, оставленную боевиками группировки "Джейш аль-ислам", при помощи которой был найден схрон с танком и боеприпасами. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В ходе патрулирования города Думы к нам обратился мирный житель. Сообщил о том, что обвалились здания. В ходе осмотра мы обнаружили туннель, в котором нашли уцелевший аэрофотоснимок с отмеченными на нём позициями группировки "Джейш аль-ислам". Съездили на место — обнаружили танк, — рассказал журналистам представитель российской военной полиции.

По его словам, обнаруженный Т-62 оснащён полностью рабочей пушкой и укомплектован боеприпасами. В будущем боевая машина будет передана Сирии для восстановления. А всё остальное, обнаруженное в тайнике, будет уничтожено.

Как рассказал журналистам командир группы инженерного обеспечения в Восточной Гуте бригадный генерал Маяс Махмуд Эйса, подобные находки не редкость для города, освобождённого от террористов в 2018 году.

Он отмечает, что в арсенале у боевиков имелось множество боеприпасов, в схронах находились и ёмкости со взрывчаткой весом до 15 кг, и переоборудованные газовые баллоны для орудий "адского огня".