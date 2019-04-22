Названы лучшие смартфоны, доступные для покупки

Лучший смартфон в мире — OnePlus 6T, пишет Business Insider. Издание составило рейтинг 20 лучших моделей мобильных устройств, доступных для покупки.
Возглавивший список гаджет специалисты оценили за внушительное количество функций при сравнительно низкой цене.
Второе место занял Samsung Galaxy S10e с его "великолепным" экраном, отличной камерой и тоже относительно приемлемой ценой.
На третьей строчке — iPhone XR. Его эксперты сочли более выгодной покупкой, чем предыдущие модели Apple.
Четвёртое и пятое места достались ещё двоим представителям Samsung Galaxy — S10 Plus и S10.
В топ-20 вошли также Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X, Huawei Mate 20 Pro, Moto G7, LG G8 и BlackBerry Key2.
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