19 лесных пожаров было потушено на Дальнем Востоке за сутки

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19 лесных пожаров было потушено на Дальнем Востоке за сутки

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Епанчинцев

К утру понедельника, 22 апреля, на территории Дальневосточного федерального округа было потушено 19 лесных пожаров, ещё 26 по-прежнему остаются. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент лесного хозяйства округа.

— В минувшие сутки в ДФО на землях лесного фонда возникло 24 лесных пожара. С учётом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе действовало 45 очагов возгорания, из них 27 в Забайкальском крае. Силами лесопожарных формирований ликвидировано 19 возгораний, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент в округе действуют 26 лесных пожаров: 18 в Забайкалье, два в Бурятии и по три в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, из них локализованы шесть очагов в Забайкалье и один в Бурятии.

Как следует из сообщения, в операциях по тушению пожара принимали участие 950 человек, 193 единицы наземной и 14 единиц воздушной техники.

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