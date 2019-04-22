Facebook удаляет "нежелательные" публикации после терактов на Шри-Ланке

Ранее власти страны объявили о блокировке социальных сетей и популярных мессенджеров, чтобы остановить распространение фейковых новостей.

Руководство социальной сети "Фейсбук" объявило о сотрудничестве с правоохранителями Шри-Ланки и удалении публикаций, связанных с недавними терактами в стране. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой на представителя компании Ручики Будхраджи.

— Сотрудники "Фейсбука" оказывают поддержку службам экстренного реагирования и правоохранительным органам, а также выявляют и удаляют контент, который нарушает наши нормы, — сказал он.

По словам Будхраджи, в компании в курсе о заявлении Правительства Шри-Ланки о временной блокировке соцсети и мессенджеров в стране, поэтому стремятся поддерживать работу сервисов и помогать обществу в это трагичное время.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке прогремели взрывы в храмах и отелях. Сперва сообщалось о двух, однако потом стало известно о восьми атаках, как минимум одна из которых была совершена террористом-смертником. Ответственность на себя никто не взял, однако полицейским удалось установить организаторов.

По последним данным, число погибших достигло 290 человек, ещё около 500 пострадало. Сообщается, что к настоящему моменту уже 24 человека были задержаны полицией по подозрению в причастности к взрывам.