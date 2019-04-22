В Приморском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на юге Приморского края сегодня утром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дежурного регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.
— Землетрясение произошло в 10:47 (03:47 по московскому времени) на глубине 460 км, магнитуда 4,6. Угрозы цунами нет, поскольку толчок произошёл на большой глубине на материке, — цитирует агентство собеседника.
В населённых пунктах Приморья землетрясение не ощущалось, отметил специалист.
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