В Приморском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

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В Приморском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на юге Приморского края сегодня утром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дежурного регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

Землетрясение произошло в 10:47 (03:47 по московскому времени) на глубине 460 км, магнитуда 4,6. Угрозы цунами нет, поскольку толчок произошёл на большой глубине на материке,цитирует агентство собеседника.

В населённых пунктах Приморья землетрясение не ощущалось, отметил специалист.

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