В Приморском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

×

Обновление пользовательского соглашения

Мы непрерывно повышаем качество наших пользовательских служб и поэтому обновляем соглашение об использовании служб между ООО "Медиа контент" (далее — Компания) — издателем сетевого издания и телеканала Life.ru — и физическим лицом (далее — Пользователь) по использованию сайта www.life.ru (далее — Сайт).

Ознакомиться с данными изменениями Вы можете на странице"Пользовательское соглашение".