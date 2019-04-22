Синоптики пообещали по-майски тёплое 22 апреля в Москве

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Синоптики пообещали по-майски тёплое 22 апреля в Москве

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via GIPHY

Сегодня в атмосфере Московского региона будет сохраняться непререкаемое господство скандинавского антициклона, который обеспечит жителей Москвы и Подмосковья малооблачной, сухой, тихой и "по-майски тёплой" погодой. Об этом пишут специалисты погодного центра "Фобос".

<p>Фото: © <a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank"><ins>&#34;Фобос&#34;</ins></a></p>

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём в столице +17...+19 °С, в области +15...+20 °С. Ветер северо-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет стабильно и составит 758 мм рт. ст., — говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Ранее Лайф сообщал, что на этой неделе Москву ждёт комфортная тёплая погода с небольшим ветром.

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