Британские врачи выходили ребёнка, который весил меньше 350 граммов при рождении

Врачам из больницы города Глостер удалось выходить самую маленькую недоношенную девочку Британии, которая при рождении весила 346 граммов. Об этом сообщает The Sun.
На пятом месяце беременности у британки Ким Браун начали отекать ноги и она обратилась к медикам. В больнице у неё была диагностирована преэклампсия — редкое осложнение, которое угрожает жизни матери и плода. Также по полученным снимкам врачи установили что ребёнок перестал расти в утробе ещё три недели назад.
Уже на следующий день в ходе осмотра доктора зафиксировали критически низкий уровень сердцебиения малыша, из-за чего 14 июня 2018 года было принято решение провести кесарево сечение, чтобы спасти плод. Появившаяся на свет Изабелла Эванс весила "меньше 12 унций" и была помещена в специальный инкубатор.
Ещё спустя три недели под пристальным вниманием врачей было установлено, что у малышки имеются проблемы со здоровьем — у неё повреждён кишечник. Из-за этого с разницей в три месяца ей были проведены две операции. 16 декабря 2018-го, спустя полгода, маму с дочкой выписали из роддома, к девяти месяцам вес девочки достиг четырёх килограммов.
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