Экс-главе Nissan предъявили новое обвинение

Миллионы долларов могли быть похищены им в результате мошеннической схемы при переводе средств из корпорации в Оман.

Прокуратура Токио сегодня предъявила экс-руководителю автоальянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств концерна Nissan. Об этом сообщает телеканал NHK.

Утверждается, что миллионы долларов могли быть похищены им в результате мошеннической схемы при переводе средств из корпорации в Оман в адрес работающей там фирмы по торговле легковыми авто.

Сегодня истекает определённый судом срок нахождения Карлоса Гона под стражей. Ранее ему были предъявлены уже три обвинения в присвоении и незаконном использовании денег Nissan.

Новое обвинение даст возможность оставить Гона в тюрьме, но адвокаты экс-менеджера, как сообщается, хотят немедленно подать в суд с требованием его освобождения под залог.