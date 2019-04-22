Новая серия "Игры престолов" по ошибке оказалась в Сети раньше времени

Ситуация уже исправлена, однако копия в плохом качестве доступна на сайтах с пиратским контентом и телеграм-каналах.

Долгожданная вторая серия нашумевшей "Игры престолов" оказалась доступна для просмотра на официальном ресурсе раньше запланированного срока из-за ошибки, связанной с платными подписками Amazon Prime. Об этом сообщает портал The Insider.

Речь идёт о пользователях подписки из Германии, которые заранее оплатили просмотр всего сезона. Каким-то образом вторая серия оказалась доступна для них сразу после окончания первой. Сервис просто начинал показ, как только завершался просмотр предыдущего эпизода.

Позднее об "открытии" узнали более широкие массы, копия начала появляться на англо- и русскоязычных порталах с пиратским контентом, телеграм-каналах, даже на Reddit появилась "пиратка" в низком качестве.

В многочисленных комментариях к постам с утёкшей серией пользователи разделились на два лагеря: одни не прочь лично посмотреть эпизод "раньше остальных", другие же проклинают тех, кто обнаружил и растиражировал эту новость, из-за многочисленных спойлеров.

В любом случае сейчас для широких масс, вероятно, доступна только версия в ужасающе низком качестве, поскольку, как заявил представитель Amazon Prime, компания устранила ошибку, как только узнала о ней.

Ранее Лайф рассказывал, что первая серия нашумевшего сериала "Игра престолов" только в США уже собрала более 17 миллионов просмотров.