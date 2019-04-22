На Кубе столкнулись два грузовика, пострадало более 30 человек

Как минимум 32 человека пострадало в результате столкновения двух грузовиков на Кубе. Об этом сообщает издание Guerrillero.

По данным издания, авария произошла в муниципалитете Сан-Хуан-и-Мартинес в провинции Пинар-дель-Рио. Сообщается, что один из грузовиков перевозил людей, среди которых в том числе были дети.

По некоторым данным, в результате аварии пострадало 12 детей, в том числе полуторагодовалый ребёнок.

Что стало причиной аварии, не сообщается.