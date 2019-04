Фортепиано Джона Леннона продали на аукционе в США за $575 тысяч

Компания Gotta Have Rock and Roll продала на аукционе фортепиано, принадлежавшее одному из основателей группы The Beatles — Джону Леннону. Инструмент ушёл с молотка за 575 тысяч долларов, хотя за него хотели выручить не меньше 800 тысяч.

Организаторы торгов утверждают, что Леннон купил музыкальный инструмент в 1966 году и написал на нём многие из своих песен, которые позже вошли в альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). На фортепиано закреплена небольшая металлическая табличка с именем знаменитого "биттла" и названиями нескольких композиций, которые он написал, используя этот инструмент. Также на табличке указан год — 1971-й.

Ранее Лайф писал, что редкий экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" — с ошибкой на обложке — ушёл с молотка на аукционе за 68 812 фунтов (5,4 млн рублей).