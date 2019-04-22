В Москве реставрируют особняк, в котором жил Мастер из романа Булгакова

Специалисты воссоздадут фасады и интерьер исторического здания по архивным чертежам начала XIX века.

В Чистом переулке в Москве реставрируют особняк Волконской — фон Мекка, в подвале которого, по версии исследователей творчества Михаила Булгакова, жил один из главных героев романа "Мастер и Маргарита". Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

С момента последней реставрации прошло почти 30 лет, поэтому фасад здания и исторические интерьеры снова нуждаются в восстановлении: штукатурка потрескалась, кирпичная кладка фундамента местами разрушилась, а деревянные ограждения балкона прогнили.

— В ходе реставрации специалисты уже укрепили фундамент, восстановили штукатурку стен и утраченные части лепнины, временно демонтировали деревянную балюстраду и решётки балкона, — рассказали в мэрии.

Далее специалистам предстоит воссоздать балюстрады и ограждения балкона по архивным чертежам начала XIX века в соответствии с его колористическим паспортом. Только после этого они приступят к реставрации интерьеров.