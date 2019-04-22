У православных началась Страстная неделя

У православных христиан началась Страстная неделя — заключительная и самая строгая неделя поста перед Пасхой. В переводе с церковнославянского "страсть" означает "испытания или страдания". В этот период верующим нужно соблюдать строгий пост и не употреблять скоромную пищу.
Согласно Священному Писанию, каждый из дней Страстной недели называется Великим в знак того, что Спаситель совершил ради людей и в эти дни верующие вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Сегодня, 22 апреля, священнослужители начнут мироварение — приготовление смеси из 50 ароматических веществ для освящения храмов и таинства крещения.
Когда наступает последний день поста, верующие ожидаю полуночи, после чего начинается празднование Воскресения Христова.
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