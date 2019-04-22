Восемь горняков погибли от удушья в угольной шахте в Афганистане

Восемь человек погибли от ядовитого газа в угольной шахте в афганской провинции Саманган. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Горняки работали на угольном месторождении в Дара-и-Суфи Бала, когда внутрь шахты просочился ядовитый газ. Спасти рабочих не удалось. Родственники погибших будут уведомлены о трагедии в ближайшее время.

Ранее Лайф писал, что на севере Перу при нелегальной добыче золота на руднике погибло по меньшей мере восемь шахтёров.