Александр Емельяненко перенёс бой из-за падения с велосипеда

Их встреча с Луисом Энрике должна была стать главным событием очередного турнира "Битва на Волге".

Боец ММА Александр Емельяненко неудачно упал во время катания на велосипеде и получил серьёзные травмы. В связи с этим поединок россиянина с бразильцем Луисом Энрике, который должен был состояться 10 мая в Самаре, перенесён на неопределённый срок.

— Мой друг Виктор... организовал двухчасовую тренировку на велосипедах. Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился, — написал тяжеловес в "Инстаграме".

К слову, поединок между россиянином Александром Емельяненко и бразильцем Луисом Энрике должен был стать главным событием очередного турнира "Битва на Волге".

А в марте Александра Емельяненко оштрафовали и лишили прав за пьяную езду на золотом "мерседесе" в Кисловодске.