На Дальнем Востоке открылась продажа льготных авиабилетов

Жители выстроились в очереди в авиакассах. Билеты на популярные направления в летний период уже закончились.

На Дальнем Востоке началась продажа субсидируемых билетов на 2019 год. Об этом сообщает ТАСС. Жители регионов уже выстроились в очередь. Билеты на популярные направления на лето даже успели закончиться.

По данным работников авиакасс, из Петропавловска-Камчатского один билет до Москвы обойдётся в 7,5 тысячи рублей, в Хабаровск полёт будет стоить 2,5 тысячи и 6 тысяч — во Владивосток. Москва остаётся наиболее популярным направлением в летние месяцы — билетов в продаже уже нет.

Очереди выстроились и в Хабаровске. Там льготные билеты можно приобрести в Москву за 7,5 тысячи в одну сторону, в Иркутск — за 3,1 тысячи. Перелёт до Новосибирска и Красноярска стоит 6 тысяч рублей, а до Санкт-Петербурга придётся лететь с пересадками за 14–16 тысяч. Во Владивостоке также открылась продажа субсидированных билетов. Полёт до Москвы будет стоить 7,4 тысячи рублей, в Новосибирск — 5,9 тысячи.

В Амурской области субсидированные билеты тоже раскупили в короткие сроки. По сообщению Министерства транспорта и дорожного хозяйства, авиакомпания S7 также планирует выполнять полёты из Благовещенска в Москву, однако билеты для граждан льготной категории тоже уже закончились.

— Постепенно авиаперевозчики введут билеты в продажу. Из-за ограниченного количества авиабилетов по спецтарифу продажа, как правило, кратковременна, — отметили в ведомстве.

Правом на приобретение субсидированных билетов могут воспользоваться лица до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Кроме того, льготы распространяются на инвалидов первой группы и инвалидов второй и третьей групп с рождения, а также на их сопровождающих.

Осенью 2018 года стало известно, что Минтранс выделит дополнительные средства для продажи субсидированных билетов на Дальнем Востоке.