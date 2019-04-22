В Белоруссии скрестили Porsche с "Запорожцем"

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В Белоруссии скрестили Porsche с "Запорожцем"

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Согласно документам, автомобиль разгоняется до сотни за шесть секунд, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

<p>Кадр из видео: YouTube © <a href="https://youtu.be/XCs8ebd7k4Q" target="_blank">КлаксонТВ</a></p>

Мастерская известного "кастомайзера" Юрия Шифа из Белоруссии скрестила советский "Запорожец" и Porsche Boxster S. Яркий гибрид протестировали на дорогах, где он показал отличные характеристики и привлёк внимание автолюбителей и сотрудников ГАИ.

<p>Кадр из видео: YouTube © КлаксонТВ</p>

Внешне напоминающий ЗАЗ-968 автомобиль имеет начинку от Porsche. Оппозитный мотор объёмом 3,2 литра и мощностью 252 лошадиные силы, шестиступенчатая механическая трансмиссия и спортивная подвеска со стойками McPherson и стабилизаторами поперечной устойчивости. От спорткара здесь даже звук двигателя.

<p>Кадр из видео: YouTube © КлаксонТВ</p>

В начале апреля кабинет министров России утвердил порядок постановки на учёт тюнингованных автомобилей, чтобы все шедевры Кулибиных можно было поставить на учёт.

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