В Белоруссии скрестили Porsche с "Запорожцем"

Согласно документам, автомобиль разгоняется до сотни за шесть секунд, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Мастерская известного "кастомайзера" Юрия Шифа из Белоруссии скрестила советский "Запорожец" и Porsche Boxster S. Яркий гибрид протестировали на дорогах, где он показал отличные характеристики и привлёк внимание автолюбителей и сотрудников ГАИ.

Внешне напоминающий ЗАЗ-968 автомобиль имеет начинку от Porsche. Оппозитный мотор объёмом 3,2 литра и мощностью 252 лошадиные силы, шестиступенчатая механическая трансмиссия и спортивная подвеска со стойками McPherson и стабилизаторами поперечной устойчивости. От спорткара здесь даже звук двигателя.

В начале апреля кабинет министров России утвердил порядок постановки на учёт тюнингованных автомобилей, чтобы все шедевры Кулибиных можно было поставить на учёт.