СМИ раскрыли подробности биографии жены Зеленского

В школе они учились в параллельных классах, но познакомились только в студенчестве.

Украинский телеканал ICTV раскрыл факты биографии Елены Зеленской — жены кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, который побеждает на выборах.

Так, журналисты выяснили, что Елена Кияшко (фамилия в девичестве), как и Владимир Зеленский, родилась в Кривом Роге. Они учились в одной школе в параллельных классах, но познакомились, когда оба были уже студентами.

Отношения пары длились восемь лет, и только в 2003 году они поженились. Чета Зеленских воспитывает двоих детей: 15-летнюю дочь и шестилетнего сына.

Жена шоумена с отличием окончила строительный факультет Криворожского технического университета, но никогда не работала по профессии. Елена Зеленская работает в юмористической студии своего мужа — "Квартал 95". Также известно, что ей принадлежит 0,01% компании. Кроме того, она владеет 25% акций фирмы по переработке и консервированию рыбы.

Сама Елена не раз заявляла, что была против выдвижения Владимира Зеленского на пост президента страны, но не стала оспаривать решение мужа.

Напомним, 21 апреля на Украине прошёл второй тур выборов. За президентский пост боролись действующий украинский лидер Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. По данным протоколов, Зеленский набирает более 73% голосов избирателей.