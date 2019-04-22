У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия

У них оказались также банки с порохом, сотни патронов различного калибра, а ещё несколько предметов, напоминающих самодельные взрывные устройства.

В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Злоумышленники были задержаны в деревне Щемилово при попытке продать автомат АК и 62 патрона различного калибра. После этого оперативники провели обыски дома у подозреваемых, а также в автомобилях и гаражах.

— Изъяты: пистолет-пулемёт, автомат, револьвер, два магазина, шесть приборов для бесшумной стрельбы, предмет, обмотанный чёрной изолентой и запалом, более 200 патронов различного калибра, два предмета, похожих на запал гранаты, и предмет, похожий на гранату, магазин с 15 патронами, три коробки с матрицами для снаряжения патронов, две банки с порохом, а также комплектующие для пистолетов и ружей, — перечислила представитель главка.

Арестованным предъявлено обвинение по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее Лайф писал, что житель украинского Ужгорода пытался продать противотанковый гранатомёт прямо на улице.