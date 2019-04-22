Совфед одобрил ужесточение наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП

Совфед одобрил закон, который ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, где погибли или пострадали люди. Решение было принято в ходе заседания в верхней палате парламента.

Теперь водителям, которые оставили место ДТП, где погибло два и более человек, может грозить до девяти лет лишения свободы.

Законопроект позволит "создать равные условия в уголовном преследовании" скрывшегося с места ДТП водителя, которого при задержании уже невозможно будет проверить на алкоголь, и автовладельца, который остался рядом с разбитым авто, будучи пьяным.

Теперь документ должен поступить на подпись президенту.