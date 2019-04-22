СМИ: Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

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СМИ: Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

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Пётр Порошенко. Фото: © Пресс-служба президента Украины

США дали президенту Украины Петру Порошенко гарантии неприкосновенности и предупредили команду будущего главы государства Владимира Зеленского, чтоб политика не трогали. Об этом пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на осведомлённый источник в Вашингтоне.

Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. После обработки 95,06% электронных протоколов ЦИК Незалежной сообщила, что Владимир Зеленский набирает 73,17% голосов. У Порошенко всего 24,5%.

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