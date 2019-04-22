Москвичам пообещали до 22 градусов тепла до конца рабочей недели

Однако, несмотря на жару днём, в некоторых местах по области температура может снизиться до ноля.

Каждый день рабочей недели в столице ожидается от 18 до 21 градуса тепла. Иногда термометры покажут и 22 градуса, передаёт агентство городских новостей "Москва" прогноз центра погоды "Фобос".

— В Москве сохранится очень тёплая для конца апреля погода: температура воздуха в Москве будет от 18 до 21 градуса, может быть, где-то будет даже 22 градуса. Погода будет малооблачной, без осадков, — сказал собеседник агентства.

Ночная температура последней декады апреля будет положительной — от трёх до шести градусов, в области — ниже.

Ранее Лайф подготовил список мест на территории Москвы, куда можно отправиться на весенние шашлыки.