Пьяный киевлянин на Infiniti протаранил ТЦ в Белгороде — видео

Затем он отправился на центральную площадь города, где полиция вскоре его и задержала.

Пьяный киевлянин на Infiniti протаранил витрину торгового центра "Славянский" в Белгороде, а затем уехал к зданию областной администрации. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал "Белгород № 1".

Мажор был настолько пьян, что даже не мог нормально разговаривать. При этом он справился с задачей покрыть очевидцев трёхэтажным матом и наорать на них. После того как молодой человек снёс витрину, он с разбитым бампером умчался в сторону Соборной площади. По данным телеграм-канала, там его и задержали.

Ранее Лайф писал, что житель Башкирии на тракторе протаранил служебное авто судебных приставов, чтобы отомстить им за жену.