Пьяный киевлянин на Infiniti протаранил ТЦ в Белгороде — видео

Пьяный киевлянин на Infiniti протаранил витрину торгового центра "Славянский" в Белгороде, а затем уехал к зданию областной администрации. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал "Белгород № 1".
Мажор был настолько пьян, что даже не мог нормально разговаривать. При этом он справился с задачей покрыть очевидцев трёхэтажным матом и наорать на них. После того как молодой человек снёс витрину, он с разбитым бампером умчался в сторону Соборной площади. По данным телеграм-канала, там его и задержали.
Ранее Лайф писал, что житель Башкирии на тракторе протаранил служебное авто судебных приставов, чтобы отомстить им за жену.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени