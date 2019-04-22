Фильм "Миллиард" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

На втором месте рейтинга оказалась американская мелодрама "После", а на третьем — "Проклятие плачущей".

Отечественный комедийный боевик "Миллиард" стал лидером российского кинопроката. Фильм вышел 18 апреля и собрал за выходные 175,8 миллиона рублей. Об этом сообщает "Кинобизнес сегодня".

Фильм "Миллиард" рассказывает о банкире Матвее, который переписал своё имущество на делового партнёра. Таким образом он хотел оградиться от незаконнорождённых наследников. Главные роли исполнили Владимир Машков, Александра Бортич, Гела Месхи.

Второе место в рейтинге заняла мелодрама "После", которая собрала 120 миллионов рублей за выходные. На третьем месте оказался фильм ужасов "Проклятие плачущей", который собрал 68,5 миллиона.