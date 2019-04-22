Двухмесячный младенец умер на борту самолёта

Представители авиакомпании подтвердили случившееся, но причину смерти пока не назвали.

Двухмесячный младенец скончался на борту самолёта авиакомпании AirAsia, летевшего из Куала-Лумпура в австралийский город Перт. Об этом сообщает News.com.au.

Как только авиалайнер приземлился, на помощь пришла бригада врачей. Но маленького пассажира так и не смогли спасти.

Представители авиакомпании подтвердили случившееся, но причину смерти пока не назвали. Известно, что следующий рейс в Перт задержали.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт в воздухе столкнулся с массой льда.