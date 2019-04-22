Названы регионы с наибольшим приростом населения

Число жителей за три года выросло лишь в 25 субъектах Федерации, в остальных 60 наблюдается уменьшение.

Севастополь, Ингушетия и Чечня стали лидерами в демографическом рейтинге, составленном РИА "Новости". Там за 2016–2018 годы наблюдался наибольший рост численности населения.

Так, в Севастополе число жителей за последние три года увеличилось на 6,46%. В Ингушетии зафиксирован рост на 5,2%, в Чечне — на 4,5%.

Высокий процент прироста населения также зафиксирован в Тюменской (4,41%), Ленинградской (3,88%) и Московской (3,84%) областях. Санкт-Петербург оказался на седьмой строчке рейтинга с приростом 3,03%. Столица России заняла 12-е место (2,31%).

Небольшое увеличение численности населения наблюдается и в Крыму — 0,25% за три года.

Еврейский автономный округ (–3,72%), Магаданская (–3,53%) и Тамбовская (–3,27%) области оказались в конце демографического рейтинга.

Согласно результатам исследования, население России выросло лишь в 25 регионах, в остальных 60 наблюдается спад.

Естественная убыль населения зафиксирована в 57 регионах. Из них лидерами стали Нижегородская, Ростовская и Воронежская области. В 59 регионах происходит миграционный отток. Наибольший наблюдается в Дагестане, Омской и Оренбургской областях, Коми и на Алтае.

По словам авторов исследования, такие данные свидетельствуют о сокращении населения на севере и в центре России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за 2018 год численность населения России уменьшилась на 99,7 тысячи человек.