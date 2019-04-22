СМИ назвали возможную дату и место переговоров Путина и Ким Чен Ына

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СМИ назвали возможную дату и место переговоров Путина и Ким Чен Ына

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Владимир Путин и Ким Чен Ын. Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев/Flickr/Republic of Korea

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник, который знаком с ходом подготовки переговоров двух глав.

Уточняется, что лидер страны заедет во Владивосток по дороге на саммит "Один пояс — один путь", который пройдёт в Китае.

Как уже сообщал Лайф, официально подтверждено, что Ким Чен Ын приедет в Россию во второй половине апреля. Причём глава КНДР может прибыть в нашу страну на собственном бронепоезде.

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